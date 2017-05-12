Теннисистка Кузнецова вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над канадкой Эжени Бушар в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу российской спортсменки, "посеянной" на турнире под восьмым номером. Матч продолжался 1 час 19 минут.
В полуфинале россиянка встретится с 14-й "ракеткой" турнира француженкой Кристиной Младенович.