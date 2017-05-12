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"Сан-Антонио" разгромил "Хьюстон" и в 14-й раз вышел в полуфинал плей-офф НБА

Спорт
12 мая, 5:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Под руководством Грегга Поповича, возглавляющего команду с 1996 года, "Сан-Антонио" в 10-й раз примет участие в полуфинале плей-офф НБА

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Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович

© Darren Abate/AP

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Сан-Антонио" в гостях разгромил "Хьюстон" со счетом 114:75 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующий раунд, победив в серии со счетом 4-2.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Сан-Антонио" Ламаркус Олдридж, набравший 34 очка. Олдридж также записал на свой счет 12 подборов, оформив тем самым дабл- дабл. У "Хьюстона" самым результативным стал Тревор Ариза (20 очков).

"Хьюстон" впервые в своей истории уступил в домашнем матче с разницей "-39". Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Сан-Антонио", который в 14-й раз в своей истории вышел в финал Восточной конференции (полуфинал плей-офф), где встретится с клубом "Голден Стэйт". Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович в 10-й раз вывел свою команду в полуфинал плей-офф НБА, на счету Поповича и "Сан-Антонио" пять чемпионских титулов (1999, 2003, 2005, 2007, 2014).

Первая игра серии между "Сан-Антонио" и "Голден Стэйтом" состоится в ночь на понедельник в Окленде.

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