Тренер по тяжелой атлетике из США дисквалифицирован на 12 лет за допинг

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о дисквалификации тренера по тяжелой атлетике Майкла Гинграса на 12 лет за пособничество в употреблении спортсменами запрещенных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба организации.
31-летний тренер из штата Орегон признал свою вину в распространении и склонении спортсменов к употреблению запрещенных веществ в период с октября 2015 года по май 2016-го.
В течение расследования Гинграс активно помогал и сотрудничал с официальными лицами, за что получил меньший срок дисквалификации. Дисквалификация отсчитывается с января 2017 года, когда Гинграс признался в своих махинациях с запрещенными веществами. Также сообщается, что Гинграс дисквалифицирован во всех турнирах, в которых принимали участие его подопечные, с 16 октября 2015 года - приблизительной даты первой "помощи" Гинграса в подготовке и использовании спортсменом запрещенных веществ.