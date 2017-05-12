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Емельяненко: международная ассоциация планирует ввести правила женских боев ММА

Спорт
12 мая, 8:24 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам президента Союза ММА России, он не является сторонником женских боев

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Аманда Нуньес (слева) празднует победу над Рондой Роузи на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе

Аманда Нуньес (слева) празднует победу над Рондой Роузи на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе

© AP Photo/John Locher

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация смешанных единоборств (WMMAA) в ближайшее время может признать и официально утвердить правила проведения женских боев. Об этом ТАСС сообщил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

"На данный момент у нас нет в регламенте женских боев, - сказал Емельяненко. - Международная ассоциация ММА планирует их ввести. Этот вопрос неоднократно поднимался, возможно, в ближайшее время это получит какой-то статус. Но я не сторонник женских боев".

В настоящее время женские бои активно развиваются в мире. В частности, сильнейшая лига мира - Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) - проводит соревнования среди женщин по трем весовым категориям.

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