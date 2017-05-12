Комментатор Евгений Савин стал послом Самары на ЧМ-2018

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", телеведущий и комментатор "Матч ТВ" Евгений Савин стал послом Самары на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
В пятницу Савин посетил строительную площадку стадиона "Самара-Арена", который примет матчи мирового первенства, после он встретится с участниками программы "Городские волонтеры", а вечером на стадионе "Металлург" выйдет на футбольное поле, чтобы сыграть в традиционном матче, посвященном дню рождения самарского клуба.
"Самара - футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион, - поделился впечатлениями посол. - Всегда рад побывать здесь, мою игру за "Крылья" мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встрече в Лондоне. Это было замечательное время, и я невероятно рад, что стану частью команды послов Самары как города - организатора чемпионата мира".
13 мая на стадионе "Металлург" перед матчем 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Зенит" (Санкт-Петербург) состоится официальная церемония подписания соглашения и пресс-конференция, участие в которых вместе с Савиным примут представители правительства Самарской области. Болельщики увидят посла и на главном поле. Перед началом прямого эфира на канале "Наш Футбол" Савин выйдет на поле и выполнит первый удар по мячу.
Савин подписал контракт с "Крыльями Советов" в январе 2008 года, перейдя в самарскую команду из пермского "Амкара". Договор был рассчитан на четыре сезона. За самарский клуб в 2008-2011 годах игрок провел 96 матчей в чемпионате страны, забил 19 мячей и стал любимцем болельщиков.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018