Власенко отказался избираться в составы бюро FINA и Европейской лиги плавания

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МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент трех российских федераций по водным видам спорта Алексей Власенко снял свою кандидатуру с выборов в состав бюро Европейской лиги плавания (LEN), что не позволит ему автоматически претендовать на схожий пост в Международной федерации плавания (FINA). Об этом Власенко сообщил ТАСС.
Выборы в состав бюро LEN пройдут 13 мая во Франции.
"Я снял свою кандидатуру. В состав бюро FINA избирается Владимир Сальников, если это ему удастся, то он автоматически попадет и в состав бюро LEN", - сказал Власенко.
В апреле президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) не утвердил кандидатуру Власенко в состав бюро FINA, единственным претендентом от России является президент организации Владимир Сальников.
Власенко возглавляет Федерацию водного поло России, Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России. Также он занимает пост вице-председателя техкома FINA.