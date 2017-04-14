Власенко: решение ВФП отложить вопрос о вступлении в ассоциацию было ожидаемым

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Решение президиума Всероссийской федерации плавания (ВФП) отложить окончательное рассмотрение вопроса о вступлении в состав Ассоциации водных видов спорта России до 21 мая было ожидаемым. Об этом ТАСС заявил член высшего наблюдательного совета ВФП, президент российских федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло Алексей Власенко.

Заседание президиума ВФП под руководством главы федерации четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова прошло в пятницу. Члены президиума постановили создать рабочую группу с целью выработки предложений о создании и деятельности Ассоциации водных видов спорта России. Итоги работы должны быть предоставлены в стратегический комитет высшего наблюдательного совета ВФП не позднее 21 мая.

"Это решение ВФП было ожидаемым, - сказал Власенко. - Президиум ВФП намеренно затягивает время, хотя создание Ассоциации водных видов спорта - лишь вопрос времени. Мы все понимаем, что появление подобной организации пойдет на благо развитию спорта и укреплению позиций России на международной арене".

"Удивляет, что поручение высшего наблюдательного совета ВФП и его руководителя Дениса Мантурова саботируется, - добавил Власенко. - Обидно, что личные интересы Владимира Сальникова стоят выше задач государства".

Ранее сообщалось, что глава высшего наблюдательного совета ВФП, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал инициативу о создании объединенной ассоциации.

В состав новой ассоциации уже согласились вступить Российская федерация прыжков в воду, Федерация синхронного плавания России и Федерация водного поло России.