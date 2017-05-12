Хоккеист Капризов принимает участие в тренировке сборной России

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов принимает участие в тренировке в Кельне. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Форвард пока не выступал на нынешнем чемпионате мира.