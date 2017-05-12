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Немецкий хоккеист может быть исключен из олимпийской сборной из-за "лайка" в Instagram

Спорт
12 мая, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Вратарь Томас Грайсс поставил "лайк" под изображением, где сравнивается Адольф Гитлер и Хиллари Клинтон

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Томас Грайсс

Томас Грайсс

© EPA/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Вратарь хоккейной сборной Германии Томас Грайсс может быть исключен из олимпийской команды из-за "лайка" в социальной сети Instagram, поставленном под изображением, где сравнивается Адольф Гитлер и Хиллари Клинтон. Об этом сообщает немецкий телеканал Sport1.

Грайсс поставил "лайк" под изображением Гитлера, которое было подписано словами: "Никогда не был арестован, никогда не был осужден, невиновен, как и Хиллари". За этот поступок голкиперу грозит исключение из олимпийской сборной Германии. Также Грайссу "понравился" фотомонтаж, на котором президент США Дональд Трамп в одной руке держит меч, а в другой голову Клинтон.

"Тот, кто ведет себя таким образом, не может быть членом сборной на Играх в южнокорейском Пхенчхане", - сказал президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хорманн. - Все спортсмены играют важную роль на общественной арене, и политический экстремизм не может иметь ничего общего со спортом".

31-летний немец позднее убрал свой "лайк" после того, как это привлекло внимание Хоккейного союза Германии.

Грайсс является вратарем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс", он, скорее всего, не сможет принять участие в Олимпиаде 2018 года из-за запрета лиги на участие хоккеистов в Играх.

В текущем сезоне он провел 51 игру в составе "Айлендерс", пропуская в среднем 2,69 шайбы за матч и отстояв три встречи "на ноль". На проходящем в Германии и Франции чемпионате мира Грайсс провел 4 игры, пропуская по 2,5 шайбы за матч.

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