Немецкий хоккеист может быть исключен из олимпийской сборной из-за "лайка" в Instagram

Эксперты: молодые россияне не умеют вести свой бюджетСоциальная ответственность 12 мая, 18:25
Хоккеист Капризов считает, что физически готов сыграть на чемпионате мираСпорт 12 мая, 18:22
Петербург вспоминает жертв теракта в метро на 40-й день трагедииОбщество 12 мая, 18:18
Глава МСП Банка: в России прослеживается тенденция к росту числа компаний МСБКомментарии 12 мая, 18:17
Источник: запуск российского модуля "Наука" состоится не раньше августа 2018 годаКосмос 12 мая, 18:16
Минстрой предложил завершить программу "Жилье для российской семьи"Общество 12 мая, 18:11
Лорд-мэр лондонского Сити поддержал исламскую финансовую системуСоциальная ответственность 12 мая, 18:09
Витолиньш: сборная России по хоккею будет играть в 12 нападающих в матче ЧМ со словакамиСпорт 12 мая, 17:58
Камерунские школьницы придумали приложение для помощи жертвам боевиковСоциальная ответственность 12 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Вратарь хоккейной сборной Германии Томас Грайсс может быть исключен из олимпийской команды из-за "лайка" в социальной сети Instagram, поставленном под изображением, где сравнивается Адольф Гитлер и Хиллари Клинтон. Об этом сообщает немецкий телеканал Sport1.
Грайсс поставил "лайк" под изображением Гитлера, которое было подписано словами: "Никогда не был арестован, никогда не был осужден, невиновен, как и Хиллари". За этот поступок голкиперу грозит исключение из олимпийской сборной Германии. Также Грайссу "понравился" фотомонтаж, на котором президент США Дональд Трамп в одной руке держит меч, а в другой голову Клинтон.
"Тот, кто ведет себя таким образом, не может быть членом сборной на Играх в южнокорейском Пхенчхане", - сказал президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хорманн. - Все спортсмены играют важную роль на общественной арене, и политический экстремизм не может иметь ничего общего со спортом".
31-летний немец позднее убрал свой "лайк" после того, как это привлекло внимание Хоккейного союза Германии.
Грайсс является вратарем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс", он, скорее всего, не сможет принять участие в Олимпиаде 2018 года из-за запрета лиги на участие хоккеистов в Играх.
В текущем сезоне он провел 51 игру в составе "Айлендерс", пропуская в среднем 2,69 шайбы за матч и отстояв три встречи "на ноль". На проходящем в Германии и Франции чемпионате мира Грайсс провел 4 игры, пропуская по 2,5 шайбы за матч.