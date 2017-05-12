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Австралийский велогонщик Эван выиграл седьмой этап многодневки "Джиро д'Италия"

Спорт
12 мая, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Второе место занял колумбиец Фернандо Гавирья, третье - ирландец Сэм Беннетт

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Калеб Эван

Калеб Эван

© EPA/DARIO BELINGHERI

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Австралийский велогонщик Калеб Эван, выступающий за команду Orica-GreenEdge, стал победителем седьмого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Спортсмен преодолел дистанцию 224 км за 5 часов 35 минут 18 секунд.

Второе место занял колумбиец Фернандо Гавирья (Quick-Step Floors), третье - ирландец Сэм Беннетт (Bora Hansgrohe).

После семи этапов гонки в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Step Floors).

Следующий этап пройдет 13 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.

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