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Президент Португалии посетит в Санкт-Петербурге матч Кубка конфедераций

Спорт
12 мая, 20:13 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Ожидается, что Марселу Ребелу де Соуза посмотрит встречу Португалия - Новая Зеландия, который состоится 24 июня

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Марселу Ребелу де Соуза

Марселу Ребелу де Соуза

© EPA/OLIVIER HOSLET

МАДРИД, 12 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отправится 23 июня в Санкт-Петербург, чтобы посетить матч Кубка конфедераций по футболу. Об этом в пятницу сообщил портал Sapo24 со ссылкой на Собрание республики (однопалатный парламент).

По его информации, Ребелу де Соуза пробудет в России до 25 июня. Ожидается, что президент посетит матч Португалия - Новая Зеландия, который состоится 24 июня на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена").

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Австралии, Камеруна, Португалии, Новой Зеландии, Чили, Германии и Мексики.

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