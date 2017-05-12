Содерберг: приезд Лундквиста вдохновит хоккеистов сборной Швеции

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приезд голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрика Лундквиста в сборную Швеции для участия в чемпионате мира вдохновит игроков национальной команды. Такое мнение ТАСС высказал форвард шведской команды Карл Содерберг.

Лундквист прилетит в Кельн 13 мая и на следующий день проведет свой первый матч на турнире против команды Дании.

"Он лучший голкипер в мире и его приезд, безусловно, отразится на команде. Такие личности, как Лундквист, вдохновляют. Также у него огромный опыт, он может многому научить игроков, в том числе нападающих", - считает собеседник ТАСС.

В пятницу сборная Швеции со счетом 8:1 разгромила команду Италии во встрече группового этапа чемпионата мира.

"Это была тяжелая игра, итальянцы играли здорово. У нас долго не получалось сделать свое преимущество крупным, но в третьем периоде нас прорвало. Да, мы прибавляем от матча к матчу. Начали с трудного соперника - команды России, потом стало полегче", - сказал Содерберг.