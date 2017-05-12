БК "Локомотив-Кубань" вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Баскетболисты клуба "Локомотив- Кубань" нанесли поражение казанскому УНИКСу со счетом 84:79 в четвертом матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ и вышли в следующий раунд турнира.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Локомотива" Тэйлор Рочести, в активе которого 21 очко.
Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу краснодарской команды. В полуфинале "Локомотив" сыграет с московским ЦСКА.