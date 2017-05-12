Геркус: "Локомотив" расторг контракт с футболистом Шкулетичем по обоюдному согласию

Геркус: "Локомотив" расторг контракт с футболистом Шкулетичем по обоюдному согласиюСпорт 12 мая, 21:28
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МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" расторг контракт с нападающим команды Петаром Шкулетичем по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Илья Геркус.
Ранее на сайте Российской футбольной премьер-лиги было опубликовано сообщение, что 26-летний Шкулетич исключен из заявки "Локомотива" на сезон.
"Расторгли контракт со Шкулетичем по обоюдному согласию. Так будет лучше всем", - сказал Геркус.
В текущем сезоне нападающий провел за "Локомотив" 10 игр, в которых забил два гола. Все матчи он сыграл в первой половине сезона. Зимой "Локомотив" хотел продать Шкулетича, но клуба, который купил бы форварда, не нашлось. Во второй половине сезона футболист ни разу не вышел на поле.