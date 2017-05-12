Бабаев убежден, что матч сборных России и Чили по футболу пройдет на "Арене ЦСКА"

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) и ЦСКА наверняка достигнут компромисса в вопросе проведения на "Арене ЦСКА" товарищеского матча между сборными России и Чили. Такое мнение в беседе с журналистами высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Игра запланирована на 9 июня.

"Сейчас активная стадия переговоров. Был конгресс ФИФА, почти все руководство РФС было там, но, думаю, что на следующей неделе мы встретимся. Не думаю, что будут какие- то сложности, однако есть определенные условия, которые нужно обсудить. Но убежден, что мы достигнем компромисса", - сказал Бабаев.

"Арена ЦСКА" открылась в сентябре 2016 года. Вместимость стадиона составляет 30 тысяч зрителей.