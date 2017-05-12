Кузнецова уступила Младенович в полуфинале турнира WTA в Мадриде

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла француженке Кристине Младенович в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации в Мадриде (призовой фонд - $5,4 млн).
Матч продолжался 1 час 44 минуты и завершился поражением россиянки, "посеянной" на турнире по восьмым номером, со счетом 4:6, 6:7 (4:7).
В финале турнира, который пройдет 14 мая, Младенович (14) сыграет с румынкой Симоной Халеп (3).