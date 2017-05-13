Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира в Кельне

Спорт
13 мая, 0:22 UTC+3 КЕЛЬН /Германия/ 13, мая. /ТАСС

Матч сборных России и Словакии пройдет на "Ланксесс- Арене" Кельна, начало - 17:15 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сыграет в субботу с командой Словакии в пятом матче на чемпионате мира. Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале.

Смотрите также
Харийс Витолиньш

Витолиньш: сборная России по хоккею будет играть в 12 нападающих в матче ЧМ со словаками

В трех заключительных матчах группового раунда российской сборной предстоят непростые матчи с командами, которые претендуют на выход в плей-офф. После словаков команда Олега Знарка выйдет на лед в матчах с латвийцами и американцами. После четырех побед подряд только невероятный расклад может помешать сборной России выйти в четвертьфинал, однако очередной успех развеет последние сомнения.

Сборной Словакии очки нужны даже больше, чем российской команде, для которой на данный момент главное - избежать травм и справиться с кадровыми проблемами после травмы Сергея Мозякина. Капитан сборной России из-за сотрясения мозга, полученного во встрече с немцами 8 мая, не сыграл в предыдущем матче с датчанами (3:0), пропустит он и игру со словаками. В его отсутствие в российской команде на лед выходили лишь 11 форвардов, хотя в субботу должны подъехать из Северной Америки игроки вылетевшего из Кубка Стэнли "Вашингтона" - защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.

Со словаками они не сыграют, однако будет дозаявлен и готов выйти на лед нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин. В матче с датчанами в нападении сборная России испытала немалые проблемы, хотя и забила три гола в течение 70 секунд, произошло это лишь в концовке второго периода. Однако ворота Андрея Василевского впервые на турнире остались "сухими", да и в целом претензий к обороне у Знарка пока быть не должно - всего пять пропущенных шайб в четырех турах.

Смотрите также
Здено Цигер

Судьба главного тренера сборной Словакии по хоккею зависит от игры команды на ЧМ

Неудачный чемпионат словаков

Словаки в Кельне выступают неудачно, набрав всего четыре очка, при этом у них остались матчи с главными фаворитами группы - командами России, США и Швеции. Победили словаки лишь аутсайдеров из Италии, да и то в овертайме, уступив команде Латвии в основное время, а соперникам из Дании и Германии - в буллитных сериях. Уже несколько лет в словацкой команде идет смена поколений, в Кельне выступают девять дебютантов чемпионатов мира.

Костяк сборной Словакии составляют хоккеисты из местных и чешских клубов, многие играли в "Словане" в КХЛ, однако результативностью там не отличались. Примечательно, что нынешний сезон завершал в КХЛ лишь защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски, однако ранее в этой лиге поиграли 19 хоккеистов сборной Словакии.

47-летний главный тренер Цигер в свое время провел восемь сезонов в НХЛ, однако в его нынешней команде представителей североамериканской лиги нет. Словацкая команда наигрывается к Олимпиаде в Пхенчхане, где хоккеистов из НХЛ не будет, однако не факт, что Цигер продолжит работу с командой. Его контракт заканчивается после чемпионата мира, и продление во многом будет зависеть от того, какую игру покажет сборная в оставшихся матчах.

Два российско-словацких финала

В 2002 году сборная Словакии выиграла чемпионат мира, в финале обыграв российскую команду со счетом 4:3. Через 10 лет словаки вновь вышли в финал, где сборная России взяла убедительный реванш - 6:2. В нынешней сборной России пока нет игроков, завоевавших титул в 2012 году - за исключением еще не заявленного Евгения Кузнецова. Из вице-чемпионов мира 2012 года в Кельне выступают голкипер Ян Лацо, защитник Михал Серсен, нападающие Либор Гудачек, Марцель Гашчак, Марио Ближняк и Михел Миклик.

Цигер на чемпионате мира 15-летней давности не выступал, зато в 1995 году он под руководством Юлиуса Шуплера выводил словаков в группу сильнейших мирового первенства. 66-летний Шуплер в Кельне помогает Цигеру и наверняка поделится своими наблюдениями - в свое время он поработал в ярославском "Локомотиве", а в КХЛ - в рижском "Динамо", ЦСКА и "Донбассе".

Матч сборных России и Словакии пройдет на "Ланксесс- Арене" Кельна, начало - 17:15 мск. В 13:15 мск в группе А здесь же сыграют команды Латвии и США, в 21:15 - Италии и Германии.

Матчи группы В проходят в столице Франции Париже. Чемпионат мира продолжится до 21 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
2
МЧС России отразило все попытки вирусных атак на свои компьютеры
3
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
4
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
5
Москвичи смогут получить деньги взамен квартиры по программе реновации
6
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
7
Microsoft обновил Windows для защиты от вируса, атаковавшего компьютеры по всему миру
Темы дня
Загрузка...
Реклама