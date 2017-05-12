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Витолиньш: сборная России по хоккею будет играть в 12 нападающих в матче ЧМ со словаками

Спорт
12 мая, 17:58 дата обновления: 12 мая, 18:31 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

По словам тренера, Артемий Панарин и Александр Барабанов пропустили тренировку из-за микротравм

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Харийс Витолиньш

Харийс Витолиньш

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею будет играть с 12 нападающими в составе в матче чемпионата мира с командой Словакии. Об этом журналистам сообщил тренер российской команды Харийс Витолиньш.

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В пятницу в Кельне форвард Кирилл Капризов провел первое занятие в составе сборной России на чемпионате мира. Тренировку пропустили нападающие Артемий Панарин и травмированный Сергей Мозякин. Предыдущий матч турнира против команды Дании российская команда провела в 11 форвардов.

"Капризов должен побыть здесь. Забрали аккредитацию у Науменкова. По составу определимся завтра. Есть разные мнения, но играть будем в 12 нападающих", - сказал Витолиньш.

"Мозякин завтра точно не сыграет. Вчера было осложнение. Врачи определятся, посмотрят. Что касается словаков, то нам надо прессинговать, давить, так как у них нет мастеровитых защитников, чем больше будем на них давить, тем больше они будут ошибаться", - добавил специалист.

По словам тренера, форварды Артемий Панарин и Александр Барабанов пропустили тренировку команды перед матчем со словаками из-за микротравм. "Решили их сегодня поберечь", - добавил специалист.

Игроки "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов приедут в Германию в день игры сборной России со словаками. "По поводу того, к кому Кузнецова поставить, посмотрим, в каком он состоянии. Кузнецов мастеровитый, думаю, он в любом месте с любыми хоккеистами сыграется", - отметил Витолиньш.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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