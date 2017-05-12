Российских хоккеистов на матчах ЧМ поддерживают дети из команды "Кельнские акулы"

Объем грузовых перевозки по ж/д в направлении Дальнего Востока может удвоиться к 2020 годуТранспорт 12 мая, 13:56
Хуснуллин: льготная ипотека для переселенцев из пятиэтажек может быть под 8-8,5%Экономика и бизнес 12 мая, 13:49
Хашиг: футболист "Краснодара" Мамаев тренируется в общей группе, проблем со здоровьем нетСпорт 12 мая, 13:36
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.Происшествия 12 мая, 13:25
Контейнерооборот портов России по итогам января-апреля 2017 года вырос на 12%Транспорт 12 мая, 13:25
Меняйло предложил подготовить проект благоустройства главной улицы НовосибирскаСибирь 12 мая, 13:20
Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевикеКультура 12 мая, 13:19
Еще два электропоезда нового поколения "Москва" запустят в мае в столичном метрополитенеМосква 12 мая, 13:17
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным рискомПолитика 12 мая, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Детская команда "Кельнские акулы" поддерживает сборную России по хоккею на матчах чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже. Об этом ТАСС рассказал тренер команды Петр Кляйн.
Россияне на предварительном этапе турнира играют в Кельне. На уже прошедших матчах команды хоккеистов поддерживали юные игроки "Акул". Также они посетили одну из тренировок национальной команды.
"На тренировку мы собрали детей практически всех возрастных групп и почти всех русскоязычных воспитанников нашей школы. Детям очень сильно понравилось - ради этого они были готовы пропустить занятия в школе. Они всегда с удовольствием приходят на каждый матч и поддерживают сборную России, как и их родители, - рассказал Кляйн. - Федерация хоккея России помогает в этом плане - на каждый матч она выделяет нам по 15 билетов".
В матче сборных России и Германии, по словам тренера, юные хоккеисты болели за обе сборные, но, по его мнению, больше переживали за подопечных Олега Знарка. Кляйн отметил, что многие игроки его команды имеют двойное гражданство (российское и немецкое), и не исключил, что в будущем они могут выступать и за российский клуб.
Родители воспитанников хоккейной школы 9 мая приезжали и на церемонию возложения цветов к памятнику погибшим советским военнопленным и мирным жителям в Зигбурге, в которой участвовали российские хоккеисты.