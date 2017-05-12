Российских хоккеистов на матчах ЧМ поддерживают дети из команды "Кельнские акулы"

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Детская команда "Кельнские акулы" поддерживает сборную России по хоккею на матчах чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже. Об этом ТАСС рассказал тренер команды Петр Кляйн.

Россияне на предварительном этапе турнира играют в Кельне. На уже прошедших матчах команды хоккеистов поддерживали юные игроки "Акул". Также они посетили одну из тренировок национальной команды.

"На тренировку мы собрали детей практически всех возрастных групп и почти всех русскоязычных воспитанников нашей школы. Детям очень сильно понравилось - ради этого они были готовы пропустить занятия в школе. Они всегда с удовольствием приходят на каждый матч и поддерживают сборную России, как и их родители, - рассказал Кляйн. - Федерация хоккея России помогает в этом плане - на каждый матч она выделяет нам по 15 билетов".

В матче сборных России и Германии, по словам тренера, юные хоккеисты болели за обе сборные, но, по его мнению, больше переживали за подопечных Олега Знарка. Кляйн отметил, что многие игроки его команды имеют двойное гражданство (российское и немецкое), и не исключил, что в будущем они могут выступать и за российский клуб.

Родители воспитанников хоккейной школы 9 мая приезжали и на церемонию возложения цветов к памятнику погибшим советским военнопленным и мирным жителям в Зигбурге, в которой участвовали российские хоккеисты.