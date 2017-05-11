Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три шайбы в минуту: сборная России по хоккею победила датчан на ЧМ

Спорт
11 мая, 22:17 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

Россияне выиграли со счетом 3:0, забросив три шайбы за 70 секунд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России провела четвертый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Дании. Подопечные Олега Знарка добились победы со счетом 3:0, забросив три шайбы за 70 секунд.

Соперники встречались между собой год назад на чемпионате мира в Москве. Тогда хозяева разгромили соперника со счетом 10:1, а из тех, кто сейчас играет в Кельне, шайбы забрасывали Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и Артемий Панарин.

Смотрите также
Александр Овечкин

Александр Овечкин не сыграет на чемпионате мира по хоккею из-за травмы

Как и ожидалось, в плане поддержки болельщиков перевес был у сборной России. "Ланксесс-Арену" посетили как соотечественники, проживающие в Германии, так и гости из России, к примеру, из Нижнего Тагила. Они рассказали, что приехали уже на свой шестой чемпионат мира.

Организацию нынешнего турнира они раскритиковали за отсутствие хоккейных развлечений, но им пришлось по душе отсутствие запрета на употребление пива не только в подтрибунном помещении, но и на зрительских местах.

Изменения в составе

Тренерский штаб сборной России заявил на матч 11 нападающих и 8 защитников. Игру пропускал форвард Сергей Мозякин, его капитанские обязанности в игре с датчанами выполнял защитник Антон Белов. В отсутствие Мозякина, в звене с Сергеем Плотниковым и Владимиром Ткачевым часто играл Артемий Панарин. В воротах национальной команды играл Андрей Василевский, вторым голкипером значился Илья Сорокин.

Россияне вяло провели стартовый отрезок, но во втором периоде на лед вышла преображенная команда. В середине двадцатиминутки сборная России сумела забросить три шайбы за 70 секунд. Сначала отличился Богдан Киселевич, став первым защитником в составе россиян, сумевшим записать на свой счет гол. Затем его успех закрепили Сергей Плотников и Никита Гусев.

Смотрите также

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

Задела хватило подопечным Олега Знарка для общего успеха. В заключительном периоде команды играли на средних скоростях, зрители заброшенных шайб не увидели.

Слишком долгий отдых

На послематчевой пресс-конференции Знарок посетовал, что команда выглядела вяло из-за долгого перерыва между играми. "Два дня выходных - это выбивает из колеи. Мы создавали много моментов в матче, во втором периоде получилось их реализовать", - сказал главный тренер.

Защитник Киселевич не согласился с наставником. "Очень слабо действовали в средней зоне, было много потерь, выглядели расхлябанно. Не думаю, что два дня отдыха между матчами как-то повлияли. По сути, отдыхали мы всего один день", - сказал игрок.

Без Овечкина, но с Кузнецовым и Орловым

В начале третьего периода Федерация хоккея России (ФХР) сделала заявление, что к национальной сборной для участия в чемпионате мира присоединятся игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Также сообщалось, что турнир пропустит их одноклубник Александр Овечкин, он отказался от вызова в команду из-за травмы нижней части тела.

Смотрите также
Олег Знарок

Знарок: выходные на ЧМ могли выбить из колеи сборную России по хоккею

Знарок поблагодарил Овечкина за решение, принятое в интересах сборной. "Вы знаете, что Сашка всегда приезжает самым первым и всегда выступает за Россию. Он сказал, что не хотел подвести команду, так как у нас только 25 человек в заявке. Я ему благодарен за то, что он сразу все сказал", - сообщил наставник, добавив, что пока не определился с заключительной кандидатурой на последнее вакантное место в заявке команды.

Знарок рассказал, что Кузнецов и Орлов пройдут медобследование и прибудут в расположение сборной 13 мая. Также он отметил, что Мозякин, вероятно, не сможет восстановиться к матчу с командой Словакии. "Сегодня мы дали ему скоростно-силовую тренировку на велосипеде. У него после шестого отрезка резко понизилось давление, он плохо себя почувствовал", - сказал наставник сборной.

Следующий матч против команды Словакии сборная России проведет 13 мая (начало в 17:15).

Смотрите также

Киселевич: игра сборной России в матче с Данией улучшилась после первой шайбы

Знарок поблагодарил Овечкина за решение, принятое в интересах сборной России

Знарок: хоккеист сборной России Мозякин пропустит матч ЧМ со словаками

Хоккеисты Кузнецов и Орлов прибудут в расположение сборной России 13 мая

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала водителя BMW, напавшего на женщину в центре Москвы
2
Три шайбы в минуту: сборная России по хоккею победила датчан на ЧМ
3
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
4
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
5
Белый дом: допуск фотокорреспондента ТАСС на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол
6
РПЦ призвала не рассматривать дело Соколовского как "дело церкви против блогера"
7
Белый дом: Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности не в связи с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама