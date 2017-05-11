Три шайбы в минуту: сборная России по хоккею победила датчан на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России провела четвертый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Дании. Подопечные Олега Знарка добились победы со счетом 3:0, забросив три шайбы за 70 секунд.

Соперники встречались между собой год назад на чемпионате мира в Москве. Тогда хозяева разгромили соперника со счетом 10:1, а из тех, кто сейчас играет в Кельне, шайбы забрасывали Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и Артемий Панарин.

Как и ожидалось, в плане поддержки болельщиков перевес был у сборной России. "Ланксесс-Арену" посетили как соотечественники, проживающие в Германии, так и гости из России, к примеру, из Нижнего Тагила. Они рассказали, что приехали уже на свой шестой чемпионат мира.

Организацию нынешнего турнира они раскритиковали за отсутствие хоккейных развлечений, но им пришлось по душе отсутствие запрета на употребление пива не только в подтрибунном помещении, но и на зрительских местах.

Изменения в составе

Тренерский штаб сборной России заявил на матч 11 нападающих и 8 защитников. Игру пропускал форвард Сергей Мозякин, его капитанские обязанности в игре с датчанами выполнял защитник Антон Белов. В отсутствие Мозякина, в звене с Сергеем Плотниковым и Владимиром Ткачевым часто играл Артемий Панарин. В воротах национальной команды играл Андрей Василевский, вторым голкипером значился Илья Сорокин.

Россияне вяло провели стартовый отрезок, но во втором периоде на лед вышла преображенная команда. В середине двадцатиминутки сборная России сумела забросить три шайбы за 70 секунд. Сначала отличился Богдан Киселевич, став первым защитником в составе россиян, сумевшим записать на свой счет гол. Затем его успех закрепили Сергей Плотников и Никита Гусев.

Задела хватило подопечным Олега Знарка для общего успеха. В заключительном периоде команды играли на средних скоростях, зрители заброшенных шайб не увидели.

Слишком долгий отдых

На послематчевой пресс-конференции Знарок посетовал, что команда выглядела вяло из-за долгого перерыва между играми. "Два дня выходных - это выбивает из колеи. Мы создавали много моментов в матче, во втором периоде получилось их реализовать", - сказал главный тренер.

Защитник Киселевич не согласился с наставником. "Очень слабо действовали в средней зоне, было много потерь, выглядели расхлябанно. Не думаю, что два дня отдыха между матчами как-то повлияли. По сути, отдыхали мы всего один день", - сказал игрок.

Без Овечкина, но с Кузнецовым и Орловым

В начале третьего периода Федерация хоккея России (ФХР) сделала заявление, что к национальной сборной для участия в чемпионате мира присоединятся игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Также сообщалось, что турнир пропустит их одноклубник Александр Овечкин, он отказался от вызова в команду из-за травмы нижней части тела.

Знарок поблагодарил Овечкина за решение, принятое в интересах сборной. "Вы знаете, что Сашка всегда приезжает самым первым и всегда выступает за Россию. Он сказал, что не хотел подвести команду, так как у нас только 25 человек в заявке. Я ему благодарен за то, что он сразу все сказал", - сообщил наставник, добавив, что пока не определился с заключительной кандидатурой на последнее вакантное место в заявке команды.

Знарок рассказал, что Кузнецов и Орлов пройдут медобследование и прибудут в расположение сборной 13 мая. Также он отметил, что Мозякин, вероятно, не сможет восстановиться к матчу с командой Словакии. "Сегодня мы дали ему скоростно-силовую тренировку на велосипеде. У него после шестого отрезка резко понизилось давление, он плохо себя почувствовал", - сказал наставник сборной.

Следующий матч против команды Словакии сборная России проведет 13 мая (начало в 17:15).