Знарок поблагодарил Овечкина за решение, принятое в интересах сборной России

Волейболисты "Зенита" в четвертый раз подряд выиграли чемпионат РоссииСпорт 11 мая, 21:11
Федор Емельяненко заявил, что все его допинг-тесты были отрицательнымиСпорт 11 мая, 21:08
Российские бойцы ММА Сидельников, Молдавский и Немков подписали контракты с BellatorСпорт 11 мая, 21:05
Тренер: боксер Алоян ставит задачу отобраться на Олимпиаду-2020Спорт 11 мая, 21:03
Федор Емельяненко проведет четырехнедельный сбор в Нидерландах перед боем с МитриономСпорт 11 мая, 20:58
Боксер Алоян может провести очередной бой в конце лета - начале осениСпорт 11 мая, 20:54
Киселевич: игра сборной России в матче с Данией улучшилась после первой шайбыСпорт 11 мая, 20:50
Белый дом: Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности не в связи с РФМеждународная панорама 11 мая, 20:45
Шахматист Карякин не видит смысла в своем участии в московском этапе Гран-приСпорт 11 мая, 20:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок поблагодарил нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина за решение не приезжать в расположении национальной команды на чемпионат мира с травмой, принятое в интересах коллектива. Об этом специалист рассказал журналистам.
"Вашингтон" в ночь на четверг завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв в 1/4 финала "Питтсбургу" со счетом 3-4 в серии. Овечкин принял решение отказаться от вызова в сборную из-за травмы нижней части тела.
"Вы знаете, что Сашка всегда приезжает самым первым и всегда выступает за Россию. Он играл с травмой, на уколах, у него повреждена задняя поверхность бедра. Он сказал, что не хотел подвести команду, так как у нас только 25 человек в заявке. Я ему благодарен за то, что он сразу все сказал", - сказал Знарок.
"Я его звал даже с травмой, - продолжил специалист. - Но он почувствовал, что не сможет помочь в этой ситуации".
"Кто займет третье вакантное место в заявке на чемпионат мира, я еще не определился", - добавил Знарок.
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. Российская команда, выступающая в группе А, проводит все матчи предварительной стадии в Кельне.