Знарок поблагодарил Овечкина за решение, принятое в интересах сборной России

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок поблагодарил нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина за решение не приезжать в расположении национальной команды на чемпионат мира с травмой, принятое в интересах коллектива. Об этом специалист рассказал журналистам.

"Вашингтон" в ночь на четверг завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв в 1/4 финала "Питтсбургу" со счетом 3-4 в серии. Овечкин принял решение отказаться от вызова в сборную из-за травмы нижней части тела.

"Вы знаете, что Сашка всегда приезжает самым первым и всегда выступает за Россию. Он играл с травмой, на уколах, у него повреждена задняя поверхность бедра. Он сказал, что не хотел подвести команду, так как у нас только 25 человек в заявке. Я ему благодарен за то, что он сразу все сказал", - сказал Знарок.

"Я его звал даже с травмой, - продолжил специалист. - Но он почувствовал, что не сможет помочь в этой ситуации".

"Кто займет третье вакантное место в заявке на чемпионат мира, я еще не определился", - добавил Знарок.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. Российская команда, выступающая в группе А, проводит все матчи предварительной стадии в Кельне.