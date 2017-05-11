Знарок: выходные на ЧМ могли выбить из колеи сборную России по хоккею

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КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Два выходных дня на чемпионате мира по хоккею могли выбить из колеи игроков сборной России. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Олег Знарок.
Российские хоккеисты в четверг на чемпионате мира обыграли команду Дании со счетом 3:0.
"Два дня выходных - это выбивает из колеи. Мы создавали много моментов в матче, во втором периоде получилось их реализовать", - сказал Знарок.
В ходе матча тренер поменял местами в звеньях крайних нападающих Никиту Гусева и Артемия Панарина. "Доволен этими перестановками. Не факт, что так оставлю в матче со словаками", - отметил он.
Следующий матч россияне проведут 13 мая против команды Словакии. "Здесь все команды подравнялись, все хорошие. Против каждой надо настраиваться очень серьезно. Надо отнестись к ней с уважением", - отметил он.
Главный тренер датчан Янне Карлссон считает, что его команда, несмотря на поражение, провела очень хороший матч. "Нам надо было играть в свой хоккей все 60 минут. Три пропущенных гола за 70 секунд стали ударом для нас. Но если исключить этот период, матч для нас получился хорошим", - отметил он.