Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Дадонов заявил, что определится со своим будущим после чемпионата мира

Спорт
11 мая, 19:57 UTC+3 корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее агент форварда СКА сообщил ТАСС, что Дадонов ведет переговоры с рядом команд НХЛ, включая "Вегас Голден Найтс"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Дадонов (на первом плане)

Евгений Дадонов (на первом плане)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский нападающий Евгений Дадонов определится, где продолжит клубную карьеру, после чемпионата мира по хоккею. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее агент форварда санкт-петербургского СКА Владимир Зорин сообщил ТАСС, что Дадонов ведет переговоры с рядом команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включая "Вегас Голден Найтс".

"Со своим будущим я определюсь после завершения чемпионата, - заявил Дадонов. - Мне нужно рассмотреть все предложения и принять решение".

На прошлой неделе бывший партнер Дадонова по СКА Вадим Шипачев заключил контракт с "Вегасом" сроком на два года. В прошедшем сезоне 28-летний игрок провел за СКА 53 матча, в которых забросил 30 шайб и выполнил 36 голевых передач.

Также форвард прокомментировал прошедший матч чемпионата мира с командой Дании (3:0): "Мы старались с начала матча, но не использовали шансы, которые имели. Было непросто забить, но удача нам улыбнулась. У нас все хорошие игроки, могу играть с любыми партнерами".

Следующий матч сборная России проведет 13 мая против словаков. "Из сборной Словакии я знаю Яна Лацо, выступал с ним в "Донбассе, - сказал Дадонов. - Словакам нужна будет победа с нами, чтобы подняться в таблице. Нам необходимо хорошо подготовиться к матчу".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
10
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матче
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РПЦ призвала не рассматривать дело Соколовского как "дело церкви против блогера"
2
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
3
Фотограф ТАСС, снимавший встречу Лаврова и Трампа, призвал СМИ США не терять достоинства
4
Киселевич: игра сборной России в матче с Данией улучшилась после первой шайбы
5
Украина подтвердила обязательство вывезти свои радиоактивные отходы из РФ
6
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
7
ТАСС удивлен реакцией американских СМИ на фотосъемку встречи Трампа и Лаврова
Темы дня
Загрузка...
Реклама