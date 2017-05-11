Хоккеист Дадонов заявил, что определится со своим будущим после чемпионата мира

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КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский нападающий Евгений Дадонов определится, где продолжит клубную карьеру, после чемпионата мира по хоккею. Об этом он рассказал журналистам.
Ранее агент форварда санкт-петербургского СКА Владимир Зорин сообщил ТАСС, что Дадонов ведет переговоры с рядом команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включая "Вегас Голден Найтс".
"Со своим будущим я определюсь после завершения чемпионата, - заявил Дадонов. - Мне нужно рассмотреть все предложения и принять решение".
На прошлой неделе бывший партнер Дадонова по СКА Вадим Шипачев заключил контракт с "Вегасом" сроком на два года. В прошедшем сезоне 28-летний игрок провел за СКА 53 матча, в которых забросил 30 шайб и выполнил 36 голевых передач.
Также форвард прокомментировал прошедший матч чемпионата мира с командой Дании (3:0): "Мы старались с начала матча, но не использовали шансы, которые имели. Было непросто забить, но удача нам улыбнулась. У нас все хорошие игроки, могу играть с любыми партнерами".
Следующий матч сборная России проведет 13 мая против словаков. "Из сборной Словакии я знаю Яна Лацо, выступал с ним в "Донбассе, - сказал Дадонов. - Словакам нужна будет победа с нами, чтобы подняться в таблице. Нам необходимо хорошо подготовиться к матчу".