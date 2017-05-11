Знарок: хоккеист сборной России Мозякин пропустит матч ЧМ со словаками

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КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России по хоккею Сергей Мозякин пропустит матч чемпионата мира с командой Словаки. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской команды Олег Знарок.
Мозякин получил травму в понедельник в матче со сборной Германии, который завершился победой российской команды со счетом 6:3. У хоккеиста, который был вынужден покинуть площадку после удара соперника, было подозрение на сотрясение мозга, которое позже не подтвердилось. В четверг он пропустил матч против сборной Дании.
"Сегодня мы дали ему скоростно-силовую тренировку на велосипеде. У него после шестого отрезка резко понизилось давление, он плохо себя почувствовал. Мозякин пропустит матч со словаками", - сказал Знарок.
Матч Россия - Словакия пройдет 13 мая.