Хоккеисты Кузнецов и Орлов прибудут в расположение сборной России 13 мая

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов и защитник команды Дмитрий Орлов присоединятся к сборной России для выступления на чемпионате мира 13 мая. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

"Вашингтон" завершил выступления в Кубке Стэнли, проиграв в серии 1/4 финала "Питтсбургу" со счетом 3-4. В четверг стало известно, что они получили вызов в национальную команду.

"Они приедут 13 мая, - сказал Знарок. - С кем они будут играть, говорить преждевременно. Давайте дождемся, когда они приедут, и будем уже решать. Мы сожалеем, что Сашка (капитан "Вашингтона" Александр Овечкин - прим. ТАСС) не сможет нам помочь (Овечкин отказался от вызова в сборную по причине травмы), поскольку мы его знаем как патриота российского хоккея".

Чемпионат мира в Кельне и Париже станет пятым для Кузнецова. Форвард является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и бронзовым призером мирового первенства в Москве прошлого года. Для Орлова турнир станет в карьере третьим - ранее он становился чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером турнира прошлого года.