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Александр Овечкин не сыграет на чемпионате мира по хоккею из-за травмы

Спорт
11 мая, 18:50 дата обновления: 11 мая, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В национальную команду вызваны его партнеры по "Вашингтону" - форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не примет участия в чемпионате мира из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

"Вашингтон" в ночь на четверг завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв 1/4 финала "Питтсбургу" со счетом 3-4 в серии.

Тренерский штаб национальной сборной России принял решение вызвать двух других российских игроков "Вашингтона" - защитника Дмитрия Орлова и нападающего Евгения Кузнецова.

"Форвард Александр Овечкин не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травмы нижней части тела. Штаб сборной связался с тремя российскими игроками "Вашингтона" и все они дали согласие. Однако нападающий Александр Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах", - говорится в сообщении.

Овечкин выступал на 11 чемпионатах мира. В составе сборной России форвард становился чемпионом мира в 2008, 2012 и 2014 годах, а также серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2005, 2007, 2016) призером.

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