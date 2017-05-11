Овечкин: "Вашингтон" поплатился за ошибки в седьмом матче серии плей-офф с "Питтсбургом"

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ошибки и нереализованные моменты стали основными причинами поражения "Вашингтона" в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Питтсбургом". Такое мнение высказал журналистам после игры капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, слова которого приводит Sportsnet.
В ночь на четверг "Вашингтон" проиграл в седьмом матче серии "Питтсбургу" со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Питтсбурга". Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал Восточной конференции, где встретится с "Оттавой".
"Очевидно, что мы имели шансы для того чтобы забить, но совершили ошибки, за которые в итоге поплатились. Не думаю, что мы слишком торопились в завершающих стадиях. Никакой поспешности не было, мы просто не реализовали свои шансы, которые у нас возникали", - сказал Овечкин.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, в составе "Вашингтона" он девять раз выходил в плей-офф, но ни разу не смог преодолеть барьер второго раунда.
Всего за девять розыгрышей Кубка Стэнли в карьере Овечкин сыграл 97 матчей и набрал 90 очков (46+44).