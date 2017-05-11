Овечкин и Кузнецов в составе "Вашингтона" завершили борьбу за Кубок Стэнли

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. "Питтсбург" обыграл "Вашингтон" со счетом 2:0 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу действующего обладателя трофея.

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Брайан Раст (29-я минута) и Патрик Хорнквист (45). Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не смог отличиться результативными действиями в матче, сыграв 17 минут 20 секунд. На его счету три броска и два заблокированных броска хоккеистов "Вашингтона". В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Малкин лидирует в споре бомбардиров, набрав 18 очков (5+13) в 12 матчах.

Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин (17 минут 17 секунд в матче, три броска, четыре силовых приема), Евгений Кузнецов (18 минут 44 секунды, два броска, один силовой прием) и Дмитрий Орлов (18 минут 37 секунд, два броска) также не отличились результативными действиями.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Кузнецова 10 (5+5) очков, Овечкина - 8 (5+3), Орлова - 3 (0+3). Овечкин в седьмой раз в карьере забросил не менее пяти шайб в одном розыгрыше плей-офф, причем в шести розыгрышах он забивал ровно по пять голов. Всего за девять розыгрышей Кубка Стэнли в карьере Овечкин сыграл 97 матчей и набрал 90 очков (46+44).

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Питтсбурга". Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал Восточной конференции, где встретится с "Оттавой".

"Питтсбург" в девятый раз в своей истории выиграл седьмой матч в серии до четырех побед, ни разу не потерпев поражения в решающих матчах серии. При этом четыре раза из девяти "Питтсбург" обыгрывал в седьмом матче именно "Вашингтон". Ранее "Питтсбург" останавливал клуб из столицы США в плей-офф сезона-1991/92, 1994/95 и 2008/09, став обладателем Кубка Стэнли в 1992 и 2009 годах.

Всего же "Вашингтон" и "Питтсбург" в десятый раз в истории встретились в плей-офф, из которых "Питтсбург" выиграл девять серий. Единственная победа "Вашингтона" в серии с "Питтсбургом" случилась в сезоне-1993/94, когда "Вашингтон" победил соперника со счетом 4-2 в первом раунде плей-офф (четвертьфинал конференции).