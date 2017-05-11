Тренер "Вашингтона" отказался на эмоциях комментировать игру Овечкина в плей-офф

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Барри Тротц отказался после проигранной встречи второго раунда плей-офф комментировать игру российского капитана команды Александра Овечкина. Слова Тротца на послематчевой пресс-конференции приводит портал Yahoo Sports.
В ночь на четверг "Вашингтон" проиграл в седьмом матче серии "Питтсбургу" со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Питтсбурга". Александр Овечкин сыграл в матче 17 минут 17 секунд, нанес три броска, провел четыре силовых приема и заработал показатель полезности "-2". Овечкин присутствовал на площадке в обоих моментах с пропущенными шайбами.
"Прямо сейчас на эмоциях я не хочу давать ответ на ваш вопрос, - сказал Тротц, отвечая на просьбу оценить игру Овечкина в седьмом матче и плей-офф в целом. - Скажу, что выигрывает или проигрывает неизменно команда, это станет лучшим моим ответом прямо сейчас. Повторю, что сейчас на эмоциях я не готов давать оценку. Чувствую, что команда была способна на большее в этом плей-офф".
В серии второго раунда против "Питтсбурга" Овечкин сыграл все семь матчей, сумев забросить две шайбы и отдать три результативные передачи. Всего в нынешнем розыгрыше плей-офф на счету 31-летнего россиянина 8 очков (5+3) в 13 матчах.