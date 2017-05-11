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Тренер "Вашингтона" отказался на эмоциях комментировать игру Овечкина в плей-офф

Спорт
11 мая, 7:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

По словам главного тренера Барри Тротца, "Вашингтон" был способен на большее в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц (в центре на заднем плане)

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц (в центре на заднем плане)

© AP Photo/Carolyn Kaster

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Барри Тротц отказался после проигранной встречи второго раунда плей-офф комментировать игру российского капитана команды Александра Овечкина. Слова Тротца на послематчевой пресс-конференции приводит портал Yahoo Sports.

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Александр Овечкин

Овечкин: "Вашингтон" поплатился за ошибки в седьмом матче серии плей-офф с "Питтсбургом"

В ночь на четверг "Вашингтон" проиграл в седьмом матче серии "Питтсбургу" со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Питтсбурга". Александр Овечкин сыграл в матче 17 минут 17 секунд, нанес три броска, провел четыре силовых приема и заработал показатель полезности "-2". Овечкин присутствовал на площадке в обоих моментах с пропущенными шайбами.

"Прямо сейчас на эмоциях я не хочу давать ответ на ваш вопрос, - сказал Тротц, отвечая на просьбу оценить игру Овечкина в седьмом матче и плей-офф в целом. - Скажу, что выигрывает или проигрывает неизменно команда, это станет лучшим моим ответом прямо сейчас. Повторю, что сейчас на эмоциях я не готов давать оценку. Чувствую, что команда была способна на большее в этом плей-офф".

В серии второго раунда против "Питтсбурга" Овечкин сыграл все семь матчей, сумев забросить две шайбы и отдать три результативные передачи. Всего в нынешнем розыгрыше плей-офф на счету 31-летнего россиянина 8 очков (5+3) в 13 матчах.

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