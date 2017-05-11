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Кучеров: приезд Орлова и Кузнецова усилит сборную России по хоккею

Спорт
11 мая, 19:58 дата обновления: 11 мая, 20:39 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В четверг стало известно, что тренерский штаб сборной России вызвал этих хоккеистов, после того как "Вашингтон" завершил выступление в Кубке Стэнли

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Никита Кучеров (справа)

Никита Кучеров (справа)

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приезд игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова на чемпионат мира станет усилением для сборной России. Такое мнение журналистам высказал нападающий национальной команды Никита Кучеров.

В четверг стало известно, что тренерский штаб сборной России вызвал Орлова и Кузнецова, после того как "Вашингтон" завершил выступление в Кубке Стэнли. Александр Овечкин не сможет помочь национальной команде из-за травмы.

"Жалко ребят из "Вашингтона", у них собралась хорошая команда, но что-то не получилось. Но это жизнь, надо идти дальше, - сказал Кучеров. - Для нас, конечно, это хорошее укрепление. Мы только рады их видеть в команде, они каждый год приезжают, и все видят, что они хотят играть за сборную, поэтому будет очень весело играть с ними и получать удовольствие".

Россияне в четверг обыграли на чемпионате мира команду Дании со счетом 3:0. "Мы должны отдать сопернику должное: у них хорошая команда, они очень хорошо играли. Мы зациклились на чем-то индивидуальном, думали, что соперник сдастся, как Италия, но он оказался очень приличным. Как только мы начали играть в свою игру, у нас стали появляться очень хорошие моменты", - отметил он.

С середины второго периода Кучеров стал играть в звене с Артемием Панариным. "У нас собралась дружная команда, все подсказывают, помогают друг другу, приятно играть в такой команде, и неважно, с кем ты выходишь на лед. С любым игроком получаешь удовольствие от игры, мы ошибаемся и выигрываем вместе". - отметил он.

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