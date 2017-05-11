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Киселевич: игра сборной России в матче с Данией улучшилась после первой шайбы

Спорт
11 мая, 20:50 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам защитника, поначалу хоккеисты сборной очень много допускали бросков по свои воротам, а сами играли без остроты

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Богдан Киселевич (на первом плане)

Богдан Киселевич (на первом плане)

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игра сборной России в матче чемпионата мира с командой Дании улучшилась после первой заброшенной шайбы. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России Богдан Киселевич.

В четверг сборная России со счетом 3:0 обыграла датчан в четвертом матче группового этапа чемпионата мира. Киселевич забросил первую шайбу.

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"Поначалу мы очень много допускали бросков по нашим воротам, а сами играли без остроты. Очень слабо действовали в средней зоне, было много потерь, выглядели расхлябанно. Не думаю, что два дня отдыха между матчами как-то повлияли. По сути, отдыхали мы всего один день", - сказал защитник сборной России.

"После первой заброшенной шайбы, получили хороший импульс, игра пошла, - продолжил игрок. - В третьем периоде не знаю, что происходило. С одной стороны, мы не имеем права так играть, а с другой - налаживаем связи".

"Очень хорошо, что Орлов и Кузнецов приедут в команду, всегда приятно, когда вливается свежая кровь", - прокомментировал Киселевич будущий приезд игроков "Вашингтона" в сборную.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. Российская команда, выступающая в группе А, проводит все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 Б), во второй игре разгромили итальянцев (10:1), в третьей обыграли немцев (6:3).

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