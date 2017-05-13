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Овечкин заявил, что готов изменить свою игру и завоевать Кубок Стэнли в будущем

Спорт
13 мая, 7:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

По словам капитана "Вашингтона", он не хочет оставаться на одном уровне, а готов усердно работать в межсезонье, чтобы улучшить свою игру

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Mark Humphrey

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что с возрастом готов менять свою игру, чтобы в будущем завоевать Кубок Стэнли. Слова российского нападающего "Вашингтона" приводит русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В ночь на четверг "Вашингтон" проиграл в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Питтсбургу" со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Питтсбурга". Действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в финал Восточной конференции, где встретится с "Оттавой". В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Овечкина 8 очков (5 голов + 3 передачи).

"Перестановки были сделаны, чтобы добиться результата, - сказал Овечкин. - Нам надо было отыгрываться, перезагрузиться, сравнять счет в серии, чтобы у себя дома провести седьмой матч, что у нас получилось. Я не хочу оставаться на одном уровне, а хочу стать лучше. Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли".

Он также отметил, что в серии с "Питтсбургом" все хоккеисты "Вашингтона" играли хорошо. "Все четыре наши тройки играли хорошо, но в седьмой игре мы проиграли. Мы проводим 82 игры, работаем летом, потому что хотим играть в плей-офф. Никто не хочет сыграть 82 матча, чтобы принять участие в четырех или семи поединках в плей-офф и отправиться в отпуск. Все хотят играть", - сказал Овечкин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, в составе "Вашингтона" он девять раз выходил в плей-офф, но ни разу не смог преодолеть барьер второго раунда. Всего за девять розыгрышей Кубка Стэнли в карьере Овечкин сыграл 97 матчей и набрал 90 очков (46+44).

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