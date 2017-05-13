Шубенков заявил, что соперники тепло встретили его возвращение на международную арену

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Соперники тепло поприветствовали чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова во время этапа "Бриллиантовой лиги" в Шанхае, который стал первым для спортсмена после отстранения российских легкоатлетов от участия в международных стартах. Об этом Шубенков рассказал ТАСС.

Шубенков занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с результатом 13,35 секунды.

"Соперники меня тепло встретили. Но это и неудивительно, я всегда знал, что барьеристы отличные ребята. Все говорят, что как хорошо, что я вернулся. А некоторые даже обниматься лезли", - сказал Шубенков.

"Признаюсь, сегодня у меня было такое волнение, как будто я соревнуюсь на таком уровне в первый раз. Да и непонятно было, готов я к конкуренции сегодня или нет. Частично у меня сегодня все задуманное не получилось. Но было очень приятно вернуться", - сказал спортсмен.

"Что касается самого забега, то результат на самом деле неплохой. Но бежится пока не так, как нужно. Требуется еще больше стартов, и тогда в августе на ЧМ мы надеемся добиться того, чего хотим", - добавил он.

Задачи "порвать" всех не было

Первым в забеге стал ямаец Омар Маклеод (13,09), вторым - испанец Орландо Ортега (13,15), тройку замкнул китаец Сэ Вэньцзюнь (13,31).

"Здесь у меня изначально не стояло таких задач, чтобы порвать всех. Нужно было просто пробежать, присмотреться, вспомнить былые ощущения. Да, обстоятельства, в какой-то степени, были сегодня против меня. Дорожка оказалась у меня какая-то пересохшая и твердая, шипы в нее не втыкались", - сказал Шубенков.

"Я скользнул, а Маклеод по соседней дорожке ушел вперед и начал меня задевать рукой. В принципе, в этом нет ничего необычного, но от этого за полтора года отвык, конечно. Надо опять привыкать, набирать стартов. Я думаю, все будет нормально", - добавил он.

Шубенков планирует выступить в американском Юджине (27 мая), на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме (8 июня) и Париже (1 июля), а также на этапе Гран-при IAAF "Золотая шиповка", который пройдет 27-28 июня в Остраве (Чехия).