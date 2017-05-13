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Легкоатлет Шубенков занял пятое место на первом после отстранения международном турнире

Спорт
13 мая, 15:58 дата обновления: 13 мая, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае 26-летний россиянин финишировал с результатом 13,35 секунды

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Спортсмен Сергей Шубенков

Спортсмен Сергей Шубенков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае 26-летний россиянин финишировал с результатом 13,35 секунды.

Первым стал ямаец Омар Маклеод (13,09), вторым - испанец Орландо Ортега (13,15), тройку замкнул китаец Сэ Вэньцзюнь (13,31).

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Сергей Шубенков

Легкоатлет Шубенков выступит на четырех этапах "Бриллиантовой лиги"

Шубенков, который показал свой лучший результат в карьере (12,98) на победном чемпионате мира - 2015, является одним из лидеров сборной России. В начале апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила ему выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета до восстановления членства ВФЛА.

На данный момент известно, что Шубенков в дальнейшем планирует выступить этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине (27 мая) и Риме (8 июня) и Париже (1 июля), также на этапе Гран-при IAAF "Золотая шиповка", который пройдет 27-28 июня в Остраве (Чехия).

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда; поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала АРД о якобы существовавшей в России системе применения допинга легкоатлетами. В этой в связи россияне, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены к участию в Олимпийских игр 2016 года и других соревнованиях.

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Помимо Степановой, допуск получили 11 российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Ласицкене), Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

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