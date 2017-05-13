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Третьяк: cборной России будет особенно не хватать Мозякина в розыгрыше большинства

Спорт
13 мая, 20:02 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В субботу российские хоккеисты со счетом 6:0 выиграли у словацкой сборной, чем досрочно обеспечили себе выход в 1/4 финала чемпионата мира

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Сергей Мозякин

Сергей Мозякин

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российской сборной по хоккею будет не хватать на чемпионате мира своего капитана Сергея Мозякина, особенно в розыгрыше большинства. Об этом журналистам после победы над сборной Словакии заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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В субботу российские хоккеисты со счетом 6:0 выиграли у словацкой сборной, чем досрочно обеспечили себе выход в 1/4 финала чемпионата мира. Команда сыграла без Мозякина, который из-за травмы завершил выступление на турнире. Спортсмен прибыл в Россию, где пройдет курс реабилитации.

"Жалко, что у нас теперь нет такого игрока, особенно при розыгрыше большинства. Это такой мастер! Большая потеря для команды", - сказал Третьяк.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

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