Третьяк: cборной России будет особенно не хватать Мозякина в розыгрыше большинства

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КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российской сборной по хоккею будет не хватать на чемпионате мира своего капитана Сергея Мозякина, особенно в розыгрыше большинства. Об этом журналистам после победы над сборной Словакии заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В субботу российские хоккеисты со счетом 6:0 выиграли у словацкой сборной, чем досрочно обеспечили себе выход в 1/4 финала чемпионата мира. Команда сыграла без Мозякина, который из-за травмы завершил выступление на турнире. Спортсмен прибыл в Россию, где пройдет курс реабилитации.
"Жалко, что у нас теперь нет такого игрока, особенно при розыгрыше большинства. Это такой мастер! Большая потеря для команды", - сказал Третьяк.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
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