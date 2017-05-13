Третьяк: cборной России будет особенно не хватать Мозякина в розыгрыше большинства

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российской сборной по хоккею будет не хватать на чемпионате мира своего капитана Сергея Мозякина, особенно в розыгрыше большинства. Об этом журналистам после победы над сборной Словакии заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В субботу российские хоккеисты со счетом 6:0 выиграли у словацкой сборной, чем досрочно обеспечили себе выход в 1/4 финала чемпионата мира. Команда сыграла без Мозякина, который из-за травмы завершил выступление на турнире. Спортсмен прибыл в Россию, где пройдет курс реабилитации.

"Жалко, что у нас теперь нет такого игрока, особенно при розыгрыше большинства. Это такой мастер! Большая потеря для команды", - сказал Третьяк.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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