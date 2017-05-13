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Знарок: качество льда на арене ЧМ по хоккею в Кельне не соответствует уровню турнира

Спорт
13 мая, 20:40 дата обновления: 13 мая, 20:55 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Также тренер остался недоволен игрой своих подопечных в матче со словаками, который закончился со счетом 6:0 в пользу россиян

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Олег Знарок

Олег Знарок

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Качество льда на "Ланксесс-Арене" в немецком Кельне, где проходят матчи чемпионата мира по хоккею, не соответствует уровню турнира. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Олег Знарок.

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© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

В субботу россияне обыграли словаков со счетом 6:0 в матче группового этапа чемпионата мира. Перерыв перед вторым периодом затянулся из-за проблем со льдом на "Ланксесс-Арене". Подобная ситуация возникла и 10 мая на матче словаков с немцами.

"Со льдом это не в первый раз. Качество льда немного не соответствует уровню чемпионата мира. Но, думаю, пауза нас из колеи не выбила", - сказал Знарок.

Тренер остался недоволен игрой своих подопечных. "Мы могли сыграть еще лучше, пробовали связки, передергивали, когда счет позволял. Что касается игры в обороне, я ей, наверное, доволен, хотя есть моменты, которые нужно улучшать, поскольку следующие матчи будут сложнее. Поэтому в обороне нужно играть дисциплинированнее и правильно", - отметил он.

Следующий матч россияне проведут 15 мая против команды Латвии. Игра впервые для россиян пройдет вечером - начало в 21:15 мск. "Надеюсь, что ребята провели хорошие сборы и нам хватит физических сил восстановиться после этой игры. Но это сложный момент", - подчеркнул тренер.

По словам главного тренера сборной Словакии Здено Цигера, его хоккеисты слишком уважительно отнеслись к сопернику. "После двух пропущенных голов у нас были шансы, но занервничали и слишком уважительно отнеслись к сопернику", - отметил Цигер.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже..

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

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