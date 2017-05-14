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Бабаев: ФК ЦСКА не имеет предпосылок к продлению контракта с Еременко

Спорт
14 мая, 9:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Финский полузащитник дисквалифицирован на два года за употребление кокаина, срок его контракта с армейцами истечет 30 июня

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Роман Еременко

Роман Еременко

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Предпосылки к продлению трудового договора между ЦСКА и финским футболистом Романом Еременко отсутствуют. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов между немецким "Байером" и ЦСКА (2:2); в ней был найден кокаин. Футболист подал апелляцию в УЕФА. Юрисдикционные органы Союза, однако, оставили в силе двухлетнюю дисквалификацию, но при этом с 30-летнего игрока было снято полное отстранение от деятельности в футболе.

Действующий контракт Еременко с ЦСКА рассчитан до 30 июня. "Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна - дисквалификация продолжает действовать", - сказал Бабаев.

На вопрос, изменилась ли зарплата Еременко после того, как на него была наложена дисквалификация, Бабаев ответил: "Мы разобрались путем компромиссного решения. Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации".

Еременко в апреле подал апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд (КАС). По словам Бабаева, ориентировочно жалоба Еременко будет рассмотрена летом. "Точную дату не вспомню, но вроде бы это произойдет летом. Дела Еременко ведут его агент и юристы", - отметил гендиректор ЦСКА.

Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского "Рубина". За команду он провел в различных турнирах 77 матчей, забив 20 мячей. В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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