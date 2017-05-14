Хоккеист сборной России Кузнецов не придает значения, в каком звене играть на ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов не придает значения тому, с кем из партнеров играть в одном звене на чемпионате мира. Об этом он сказал журналистам.
В субботу Кузнецов и Дмитрий Орлов, чей клуб "Вашингтон" завершил выступление в плей-офф Национальной хоккейной лиги, прибыли в расположение сборной России в Кельне. В воскресенье они провели первое тренировочное занятие.
"Поспали хорошо, завтра уже со всей командой будем тренироваться. Атмосфера позитивная, поиграли в зоне "три на три". Надеюсь, завтра будет еще лучше. Видно, что позитивное настроение: все ребята улыбаются, общаются", - отметил Кузнецов.
"У меня есть желание поиграть со всеми в звеньях, - продолжил форвард. - Есть такие игроки, которые выбирают, а мне главное - выходить и играть. Здесь все ребята играют в хоккей, одно дело делаем".
Также нападающий сравнил выступление на Кубке мира с игрой на мировом чемпионате. "Кубок мира в Канаде, а чемпионат мира в Германии - вот и вся разница. Там чувствовался ажиотаж, приравнивали турнир к Олимпиаде. Здесь тоже много болельщиков и дворец полный", - сказал Кузнецов.
Форвард "Вашингтона" отметил, что прилет на чемпионат мира помог отвлечься от сезона в НХЛ.
"После поражения от "Питтсбурга" об этом особо не думал. Мы уже перестроились, и это помогло отвлечься от сезона. Когда чемпионат мира закончится, приеду домой, сяду, открою, налью, подумаю", - сказал Кузнецов.
Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Латвии (начало в 21:15 мск).