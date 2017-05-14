Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист сборной России Кузнецов не придает значения, в каком звене играть на ЧМ

Спорт
14 мая, 19:30 дата обновления: 14 мая, 19:49 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Форвард "Вашингтона" отметил, что прилет на чемпионат мира помог отвлечься от сезона в НХЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

© AP Photo/Nick Wass

КЕЛЬН /Германия/, 14 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов не придает значения тому, с кем из партнеров играть в одном звене на чемпионате мира. Об этом он сказал журналистам.

Смотрите также
Евгений Кузнецов

Эксперт: хоккеистам Орлову и Кузнецову будет тяжело привыкнуть к размеру площадок на ЧМ

В субботу Кузнецов и Дмитрий Орлов, чей клуб "Вашингтон" завершил выступление в плей-офф Национальной хоккейной лиги, прибыли в расположение сборной России в Кельне. В воскресенье они провели первое тренировочное занятие.

"Поспали хорошо, завтра уже со всей командой будем тренироваться. Атмосфера позитивная, поиграли в зоне "три на три". Надеюсь, завтра будет еще лучше. Видно, что позитивное настроение: все ребята улыбаются, общаются", - отметил Кузнецов.

"У меня есть желание поиграть со всеми в звеньях, - продолжил форвард. - Есть такие игроки, которые выбирают, а мне главное - выходить и играть. Здесь все ребята играют в хоккей, одно дело делаем".

Также нападающий сравнил выступление на Кубке мира с игрой на мировом чемпионате. "Кубок мира в Канаде, а чемпионат мира в Германии - вот и вся разница. Там чувствовался ажиотаж, приравнивали турнир к Олимпиаде. Здесь тоже много болельщиков и дворец полный", - сказал Кузнецов.

Смотрите также

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

Форвард "Вашингтона" отметил, что прилет на чемпионат мира помог отвлечься от сезона в НХЛ.

"После поражения от "Питтсбурга" об этом особо не думал. Мы уже перестроились, и это помогло отвлечься от сезона. Когда чемпионат мира закончится, приеду домой, сяду, открою, налью, подумаю", - сказал Кузнецов.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Латвии (начало в 21:15 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
2
Около 8 тыс. человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Тиллерсон заявил, что перезагрузка отношений с Россией невозможна
5
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
6
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
7
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/сек
Темы дня
Загрузка...
Реклама