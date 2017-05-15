КДК РФС рассмотрит прорыв болельщиков "Спартака" на поле после игры с "Амкаром"

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит массовое выбегание болельщиков московского "Спартака" на поле после матча против пермского "Амкара". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между "Амкаром" и "Спартаком" прошел в субботу в Перми и завершился победой москвичей со счетом 1:0. После финального свистка, когда спартаковские футболисты праздновали победу, несколько десятков болельщиков, прорвав ограждения, выбежали на поле.

"Болельщики "Спартака" использовали пиротехнику, ненормативную лексику, сидели на ограждениях между полем и трибунами. Также на основании рапорта делегата рассмотрим массовое выбегание болельщиков "Спартака" на поле. Мы направили уведомления в клубы", - сказал Григорьянц.

"По матчу ЦСКА - "Арсенал" рассмотрим использование ненормативной лексики болельщиками обоих клубов. В игре "Крылья Советов" - "Зенит": использование пиротехники болельщиками гостей", - добавил глава комитета.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, за прорыв болельщиков на поле "Амкар" может быть оштрафован на сумму от 100 до 500 тысяч рублей по статье "Необеспечение общественного порядка и безопасности". "Спартак" за возникновение беспорядков на стадионе после матча может быть наказан штрафом на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

Заседание КДК РФС пройдет во вторник в Доме футбола в Москве.