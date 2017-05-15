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КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче по мини-футболу "Тюмень" - "Газпром-Югра"

Спорт
15 мая, 10:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

После встречи во время рукопожатия между футболистами завязалась драка

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит массовую драку игроков мини-футбольных клубов "Тюмень" и "Газпром-Югра" в четвертьфинальной серии суперлиги чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

10 мая "Тюмень" в четвертом матче четвертьфинальной серии суперлиги обыграла югорскую "Газпром-Югру" со счетом 4:2. После встречи во время рукопожатия между футболистами завязалась драка.

"Будет рассмотрение дел после матча АМФР "Тюмень" - "Газпром-Югра", там произошла драка. Приглашены руководители обоих клубов, футболисты и судьи", - сказал Григорьянц.

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