КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче по мини-футболу "Тюмень" - "Газпром-Югра"

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит массовую драку игроков мини-футбольных клубов "Тюмень" и "Газпром-Югра" в четвертьфинальной серии суперлиги чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

10 мая "Тюмень" в четвертом матче четвертьфинальной серии суперлиги обыграла югорскую "Газпром-Югру" со счетом 4:2. После встречи во время рукопожатия между футболистами завязалась драка.

"Будет рассмотрение дел после матча АМФР "Тюмень" - "Газпром-Югра", там произошла драка. Приглашены руководители обоих клубов, футболисты и судьи", - сказал Григорьянц.