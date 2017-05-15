Иванов: в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне сыграют 13 или 12 клубов

Команда Favorit Sailing Team успешно открыла парусный сезонНовости партнеров 15 мая, 13:19
Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефтиЭкономика и бизнес 15 мая, 13:10
Фильм Тодоровского "Большой" вошел в тройку лидеров прокатаКультура 15 мая, 12:58
Хоккеист Кузнецов тренируется в звене с Барабановым и Ткачевым накануне матча с латвийцамиСпорт 15 мая, 12:56
Пассажиропоток аэропортов Кубани в январе-апреле вырос на 17%, до 2,5 млн человекТранспорт 15 мая, 12:54
Путин: проект "Один пояс - один путь" вносит стабильность в мировую экономикуЭкономика и бизнес 15 мая, 12:47
Глава оборонного комитета Бундестага призвал вывести Бундесвер из ТурцииМеждународная панорама 15 мая, 12:46
Путин: Россия категорически против расширения клуба ядерных державПолитика 15 мая, 12:45
Число новых случаев ВИЧ в России в 2016 году резко сократилосьОбщество 15 мая, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В следующем сезоне в Единой лиге ВТБ будет выступать 13 или 12 клубов. Об этом журналистам сообщили почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.
"Сегодня нельзя говорить точно, сколько клубов будет на следующий сезон. Но их будет 13, либо 12, если "Парма" не выполнит условия. Главное - увеличение бюджета минимум в два раза", - сказал Иванов.
"Вообще, желающих играть в Единой Лиге очень много. Я не вижу достойных претендентов на вступление в наш турнир", - добавил Иванов.
В текущем сезоне в Единой Лиге ВТБ выступает 13 команд.