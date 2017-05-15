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Иванов: в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне сыграют 13 или 12 клубов

Спорт
15 мая, 12:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В текущем сезоне в Единой Лиге ВТБ выступает 13 команд

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МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В следующем сезоне в Единой лиге ВТБ будет выступать 13 или 12 клубов. Об этом журналистам сообщили почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

"Сегодня нельзя говорить точно, сколько клубов будет на следующий сезон. Но их будет 13, либо 12, если "Парма" не выполнит условия. Главное - увеличение бюджета минимум в два раза", - сказал Иванов.

"Вообще, желающих играть в Единой Лиге очень много. Я не вижу достойных претендентов на вступление в наш турнир", - добавил Иванов.

В текущем сезоне в Единой Лиге ВТБ выступает 13 команд.

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