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Кулда: матч ЧМ с российскими хоккеистами не будет легкой тренировкой для сборной Латвии

Спорт
15 мая, 13:25 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Матч Россия - Латвия состоится в понедельник (начало - 21:15 мск)

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КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Матч чемпионата мира по хоккею против сборной России не станет легкой тренировкой для команды Латвии. Такое мнение журналистам высказал защитник латвийцев Артурс Кулда.

Матч Россия - Латвия состоится в понедельник (начало - 21:15 мск). В матче не примут участия вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин, а также нападающие Янис Спруктс и Андрис Джериньш. Следующая игра латвийской команды на турнире против сборной Германии станет определяющей в борьбе за выход в плей-офф турнира. Поэтому матч со сборной России не несет турнирного значения для подопечных Боба Хартли.

"Конечно, для нас главное обыграть команду Германии, но и против России надо выходить, давать бой. У России хорошая команда - сложно будет, но интересно. Борьбу сможем навязать", - считает Кулда.

"У российской команды, наверное, есть слабые стороны, увидим их во время матча, - продолжил защитник. - Легкой тренировкой я бы этот матч не назвал. Это шанс для молодых ребят выйти и проявить себя".

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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