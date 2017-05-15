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Тренер: вратарь сборной РФ по хоккею Сорокин будет иметь много работы в игре с латвийцами

Спорт
15 мая, 13:46 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По мнению тренера вратарей российской сборной Рашида Давыдова, матч с латвийцами будет тяжелым

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КЕЛЬН /Германия/, 15 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратарь сборной России Илья Сорокин будет иметь много работы в матче чемпионата мира по хоккею с командой Латвии. Такое мнение журналистам высказал тренер вратарей российской сборной Рашид Давыдов.

Матч Россия - Латвия состоится в понедельник. В воротах российской команды сыграет Илья Сорокин. В матче не примут участия голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин, а также нападающие Янис Спруктс и Андрис Джериньш.

"Изначально, исходя из календаря игр, планировали поставить на матч Сорокина. Сегодня игра поздняя (начало 21:15 мск), завтра - ранняя (с командой США, начало 17:15 мск). Если предыдущие матчи позволяли сыграть Василевскому, чтобы набрать тонус, то здесь мы исходим из состояния первого вратаря, чтобы он смог подготовиться к следующим играм", - сказал Давыдов.

"Сорокин много игр сыграл на подготовительном этапе. Думаю, сегодня игра будет тяжелой, будет битвой - Сорокин сегодня не замерзнет, у него будет много работы. Информация на вратарей соперника у нас есть, мы ее используем", - добавил специалист.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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