ФИФА заключила соглашение о реализации официальной продукции ЧМ-2018

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) заключила соглашение с российской компанией "Мегалайсенз Энтертейнмент", согласно которому компания будет осуществлять лицензионную и розничную программу Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Компания "Мегалайсенз Энтертейнмент" была выбрана в рамках тендера, в котором принимали участие пять российских компаний, работающих в сфере лицензирования и розничного бизнеса. В число основных критериев, по которым оценивались компании, входили прогноз продаж, финансовая модель, продуктовые категории, опыт работы компаний и их ресурсы. В рамках программы будет реализовываться производство официальной лицензионной продукции и открытие официальных магазинов для болельщиков в стране-организаторе.

"Для ФИФА очень важно то, чтобы жители России и футбольные болельщики со всего мира имели возможность приобрести высококачественную лицензионную продукцию, которая является важным элементом турниров и вносит значительный вклад в создание впечатлений у болельщиков и в продвижение мероприятий, - сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок. - Такие продукты являются частью общей работы, создавая позитивные эмоции и оставляя прекрасные воспоминания на всю жизнь об этом уникальном событии".

Сообщается, что лицензионную продукцию Кубка конфедераций и чемпионата мира уже можно приобрести на официальном сайте ФИФА.

В релизе отмечается, что в рамках предыдущего чемпионата мира, который прошел в 2014 году в Бразилии, лицензионная и розничная программа была активирована в 189 странах, было открыто более 1000 официальных магазинов с продукцией чемпионата. 160 лицензиатов по всему миру произвели более 150 миллионов единиц официальной лицензионной продукции, что стало самой крупной розничной и лицензионной программой, проводимой ФИФА.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.