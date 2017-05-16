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Оргкомитет ОИ-2018: участие клуба из Южной Кореи в чемпионате КХЛ не планируется

Спорт
16 мая, 12:52 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

На данный момент клубы из Южной Кореи выступают в Азиатской лиге, где также играет и российский клуб "Сахалин"

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КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участие корейского клуба в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пока не планируется. Об этом журналистам сообщила международный пресс-атташе оргкомитета Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Нэнси Пак.

В минувшем сезоне в КХЛ дебютировал китайский клуб "Куньлунь Ред Стар", который дошел до первого раунда Кубка Гагарина. На данный момент клубы из Южной Кореи выступают в Азиатской лиге, где также играет и российский клуб "Сахалин".

"У нас есть Азиатская лига, где играют наши команды, как и клубы из Китая, Японии, России. Мы считает, что участия наших команд в Азиатской лиге выгодно для развития хоккея, и нам пока этого достаточно", - сказала Пак.

Сборная Южной Кореи в этом году вышла в высший дивизион чемпионата мира, заняв на турнире в Киеве второе место в группе А I Дивизиона, что дало ей право войти в элиту. Южнокорейцы, в составе которых выступают пять натурализованных игроков из Канады, дебютируют в высшем дивизионе чемпионата мира в следующем году в Дании.

"У нас есть натурализованные игроки, родившиеся не в Южной Корее, которые отвечают всем требованиям IIHF. Дополнительно мы кого-то натурализовывать не намерены", - отметила Пак.

Согласно правилам Международной федерации хоккея (IIHF), при смене гражданства хоккеист, который до этого не выступал ни за одну сборную, должен сыграть, как минимум, два сезона в стране, за которую он собирается выступать. Либо же он должен сыграть в национальном чемпионате этой страны 16 месяцев подряд, в течение которых он не имеет права выступать за клубы какого-либо другого государства.

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