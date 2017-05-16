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Касперович будет переведен на должность тренера по резерву биатлонной сборной России

Спорт
16 мая, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Сейчас Касперович занимает пост главного тренера с 2015 года и покинет его 31 мая, по истечении срока действия его контракта с Союзом биатлонистов России

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Александр Касперович

Александр Касперович

© Евгений Тумашов/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович будет переведен на должность старшего тренера национальной команды по резерву. Об этом ТАСС сообщило несколько источников.

Касперович занимает пост главного тренера с 2015 года и покинет его 31 мая, по истечении срока действия его контракта с Союзом биатлонистов России. Руководство организации не намерено замещать вакантный пост, поскольку должность главного тренера планируется упразднить, о чем ранее сообщал сам Касперович.

"Касперович должен перейти на должность старшего по резерву, однако не исключаю, что он сохранит влияние и на главную команду", - сказал один из источников.

Касперович до окончания контракта воздерживается от комментариев по вопросу своего будущего.

В начале апреля правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина тренерами мужской сборной России на предстоящий сезон. Вопрос назначения специалиста на должность старшего тренера женской команды остается открытым, главным претендентом на этот пост является словенец Владимир Королькевич.

На чемпионате мира нынешнего года в австрийском Хохфильцене российские биатлонисты завоевали одно золото в эстафете у мужчин и одну бронзу в смешанной эстафете, в позапрошлом сезоне на главном старте сезона национальная команда впервые в истории не завоевала ни одной медали. В следующем сезоне южнокорейский Пхенчхан примет зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

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