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Глава оргкомитета ОИ-2018: преград для участия сборной России в Играх быть не должно

Спорт
16 мая, 14:33 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

На летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за допинговых скандалов не выступали российские легкоатлеты и тяжелоатлеты, а также отдельные представители других видов спорта

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Ли Хи Бом

Ли Хи Бом

© AP Photo/Eugene Hoshiko

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Преград для участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 в Южной Корее быть не должно. Такое мнение ТАСС высказал руководитель оргкомитета "Пхенчхан-2018" Ли Хи Бом.

"На встрече генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в ноябре прошлого года в Дохе было обсуждение ситуации вокруг допинга в России. Мы видели, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Россия предприняли усилия для разрешения ситуации. Думаю, у России не будет проблем с участием в Играх-2018. Мы с нетерпением ждем приезда российской команды", - сказал Ли Хи Бом.

На летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за допинговых скандалов не выступали российские легкоатлеты (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) и тяжелоатлеты, а также отдельные представители других видов спорта, которые не соответствовали критериям МОК.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
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