Албин: арена в Петербурге не самая дорогая в мире, ее стройка обошлась в 43 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") не является самым дорогим в мире, стоимость его строительства составила 43 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

"Я не считаю, что этот стадион - самый дорогой в мире. Если взять расчет на квадратный метр, то цена нормальная. Можно было сэкономить, но не такой он дорогой, как может показаться. Можно было построить дешевле, но тогда надо было строить быстрее, а не четыре раза менять проект", - сказал Албин.

На вопрос, какова адекватная стоимость строительства стадиона, Албин ответил: "Порядка 43 миллиарда рублей. Плюс 3,6 миллиарда мы получим через суд и еще один миллиард за переделки".

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 одолел екатеринбургский "Урал". 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). На прошлой неделе с "Санкт-Петербурга" на стадион "Петровский" был перенесен матч 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который пройдет 17 мая. Данное решение было принято в связи с тем, что такая мера позволит полностью подготовить поле "Санкт- Петербурга" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир продлится с 17 июня по 2 июля.