Шарапова снялась с матча второго круга турнира WTA в Риме из-за травмы

Шарапова снялась с матча второго круга турнира WTA в Риме из-за травмыСпорт 16 мая, 22:29
Футболист "Локомотива" Ари не полетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"Спорт 16 мая, 22:22
Президент "Барселоны" не намерен уходить в отставку из-за скандала с трансфером НеймараСпорт 16 мая, 22:13
СМИ: пресс-секретаря Белого дома Спайсера заменят на 48-летнюю журналисткуМеждународная панорама 16 мая, 22:11
Подустали: российские хоккеисты потерпели первое поражение на ЧМСпорт 16 мая, 21:48
Мутко: российские хоккеисты сделают правильные выводы после проигрыша американцам на ЧМСпорт 16 мая, 21:32
Российский бизнес выдержит украинские санкции, от которых пострадают сами же украинцыЭкономика и бизнес 16 мая, 21:31
МИД РФ: отказ МТБЮ освободить Младича для лечения в России вызывает недоумениеПолитика 16 мая, 21:19
NYT: данные, которыми Трамп поделился с российскими дипломатами, поступили от ИзраиляМеждународная панорама 16 мая, 21:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова не смогла завершить встречу с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме с общим призовым фондом более $2,7 млн.
Матч был остановлен в начале третьего сета из-за проблем россиянки с левым бедром. После двух сетов счет был равным - 4:6, 6:3, третий сет был за Шараповой - 2:1.
Ранее во вторник организаторы турнира серии Большого шлема Roland Garros отказали Шараповой в выдаче специального приглашения (wild card) в основную сетку и в квалификацию турнира. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи wild card, так как на данный момент не успела набрать нужного количества очков в рейтинге WTA.
Турнир в Риме является для Шараповой третьим после возвращения в тур. В конце апреля российская теннисистка дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония. На турнире в Мадриде россиянка остановилась на стадии второго круга.
Турнир в Риме завершится 21 мая.