Шарапова снялась с матча второго круга турнира WTA в Риме из-за травмы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова не смогла завершить встречу с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме с общим призовым фондом более $2,7 млн.

Матч был остановлен в начале третьего сета из-за проблем россиянки с левым бедром. После двух сетов счет был равным - 4:6, 6:3, третий сет был за Шараповой - 2:1.

Ранее во вторник организаторы турнира серии Большого шлема Roland Garros отказали Шараповой в выдаче специального приглашения (wild card) в основную сетку и в квалификацию турнира. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи wild card, так как на данный момент не успела набрать нужного количества очков в рейтинге WTA.

Турнир в Риме является для Шараповой третьим после возвращения в тур. В конце апреля российская теннисистка дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония. На турнире в Мадриде россиянка остановилась на стадии второго круга.

Турнир в Риме завершится 21 мая.