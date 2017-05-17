Глава WTA не согласен с решением о невыдаче Шараповой приглашения на Roland Garros

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выразил несогласие с формулировкой организаторов турнира Roland Garros, решивших не давать специальное приглашение (wildcard) российской теннисистке Марии Шараповой. Заявление Саймона приводит официальный сайт WTA.

Во вторник организаторы турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции - отказали Шараповой в выдаче wildcard в основную сетку и квалификацию. Россиянка могла попасть на эти соревнования лишь при помощи приглашения, так как на данный момент не успела набрать нужного количества очков в рейтинге WTA.

"Предоставление теннисистам wildcard происходит по усмотрению организаторов турниров. С чем я не согласен, так это с формулировкой Федерации тенниса Франции в их решении относительно Марии Шараповой. Она полностью подчинилась приговору, который был вынесен Спортивным арбитражным судом (CAS), выполнив все условия дисквалификации. Нет никаких оснований наказывать любого игрока по истечении срока действия санкций", - говорится в заявлении.

Саймон также отметил, что поддерживает теннисистов, получивших приглашения. "Я полностью поддерживаю и желаю удачи игрокам, которые получили приглашения. Будут очень интересные две недели на "Ролан Гаррос", - добавил он.

"Ролан Гаррос" является вторым турниром серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии. Ранее Шарапова получила приглашения для участия в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом турнире после ее возвращения, который прошел в немецком Штутгарте, она дошла до стадии полуфинала, а на соревнованиях в Мадриде 30-летняя спортсменка выбыла во втором круге. На турнире в Риме, во вторник вечером россиянка не смогла завершить встречу второго круга с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони из- за травмы.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже. Шарапова является двукратной победительницей турнира.